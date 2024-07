Landim sobre estádio do Flamengo: ‘Botar ingressos populares’

O clube visa colocar dois setores com valores acessíveis localizados atrás de cada gol, onde o torcedor acompanhará a partida de pé. Ainda de acordo com o Landim, ao “Charla Podcast”, as capacidades em um projeto inicial seriam de 14 mil lugares em um lado e nove mil lugares do outro.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, afirmou, na tarde desta segunda-feira (22), que pretende colocar ingressos a preços populares para os torcedores no estádio do time carioca. O clube ainda aguarda aprovação para a compra do terreno.

”A gente quer botar ingressos populares atrás dos gols, porque a gente quer botar nossa torcida ali atrás do gol, pressionando o adversário mesmo. Aquilo que o Gabigol falou: ‘vamos transformar nosso estádio em um inferno’. Isso mesmo que a gente quer. Paredão rubro negro dos dois lados. De um lado com 14 mil, do outro com 9 mil. Esses são os primeiros números que a gente tem, para poder empurrar ali – afirmou o presidente.

A construção do estádio do Flamengo terá inspiração no Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, por conta da arquibancada popular, e no Santiago Bernabéu, do Real Madrid, pela construção mais vertical em função do tamanho do terreno.

