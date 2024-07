Júnior Santos realiza exames para definir gravidade de lesão

Atacante se machucou o tornozelo esquerdo na vitória do Botafogo por 1 a 0 em cima do Internacional no último sábado

O atacante Júnior Santos vai realizar exames nesta segunda-feira (22) para definir a gravidade da lesão que sofreu no tornozelo esquerdo na vitória do Botafogo por 1 a 0 em cima do Internacional no último sábado, no Nilton Santos, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro.

A lesão aconteceu no início do segundo tempo. Aos oito minutos, o jogador caiu sozinho no gramado e precisou deixar o campo. Ele saiu mancando direto para o vestiário. Na sequência, ainda durante a partida, confirmou que Júnior Santos sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

Após o jogo, o técnico Artur Jorge comentou brevemente sobre a lesão e mostrou que não estava preocupado, pois acreditava não ser nada grave: