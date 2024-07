Inter ganha negativa de Abel Braga após convite para ser coordenador técnico

Técnico campeão mundial com o Colorado já exerceu o mesmo cargo no Vasco, no ano passado. Ele preferiu por seguir fora do futebol

Abel preferiu não retornar ao futebol neste momento. Tal cenário foi confirmado pela diretoria do Internacional antes da derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos, no último sábado (20) . A gestão do Colorado entendia que o ex-treinador tinha condições de auxiliar o clube, porém as tratativas não avançaram.

O Inter segue na tentativa de se reorganizar. Tanto que após mudar a comissão técnica com a contratação do treinador Roger Machado , o clube fez contato com Abel Braga. O clube convidou o ex-treinador para assumir a função de coordenador técnico. Contudo, as conversas com o ídolo colorado não evoluíram, pois ele rejeitou.

A direção avaliou que Abel cumpria os requisitos para exercer este cargo no departamento de futebol. A intenção era que ele fosse um intermediário e elo entre os jogadores e comissão técnica com a diretoria do Inter. Outro fator que beneficiava a sua chegada é a idolatria que possui com a torcida e um nome de respeito com relação ao elenco por sua história no comando do time.

História de Abel Braga no Inter

Principalmente por ter sido o comandante nas conquistas da Libertadores e Mundial de Clubes, ambos em 2006. Aos 71 anos, ele não desempenha mais a função de treinador. Apesar disso, retornou ao futebol em outros cargos. Sua última experiência foi também como coordenador técnico no Vasco, no ano passado.

A última passagem de Braga pelo Inter foi em 2020, como técnico. Na ocasião, ele levou a equipe ao vice-campeonato brasileiro. Durante a gestão do atual presidente, Alessandro Barcellos (2021-2026), o cargo de coordenador técnico, que Abel era o principal candidato, já foi ocupado por Sandro Orlandelli. Posteriormente, em um período mais recente, Paulo Autuori esteve como diretor técnico no Internacional, porém com mais autonomia.