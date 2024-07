Imprensa internacional repercute ‘infidelidade’ de Neymar

Neymar tem se acostumado a ficar mais no noticiário de fofocas do que no de esporte. Tem sido assim nos últimos tempos, sobretudo, nos últimos 12 meses, com nascimento de duas filhas – cada uma com uma mãe -, além de separação e outras polêmicas. Desta vez, o nome dele ficou em evidência na imprensa internacional.

O assunto foi o nascimento de Helena, fruto do breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberly. No entanto, veículos renomados anunciaram a chegada da nova filhinha como “fruto de uma infidelidade”.