Zagueiro, que pertencia ao Sporting Cristal, do Peru, está apto para iniciar sua passagem pelo Tricolor neste segundo semestre Crédito: Jogada 10

O Fluminense pode ter uma novidade para o duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. trata-se do zagueiro Ignácio, que apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode fazer a sua estreia pelo Tricolor. Na vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, a equipe carioca pode contar com dois dos quatro reforços deste segundo semestre, até aqui. Thiago Silva foi titular e fez sua reestreia depois de 16 anos no futebol europeu, enquanto Nonato entrou no segundo tempo e iniciou sua segunda passagem pelo clube.

O Tricolor vai adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por 2,2 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 11,9 milhões. Ele defendia as cores do Sporting Cristal, do Peru. Kevin Serna, por sua vez, ainda não foi regularizado. O colombiano, por sua vez, pode ter um trâmite mais demorado por ser estrangeiro e nunca ter disputado o campeonato. O clube, portanto, espera as documentações, visto que ele atuava no Alianza Lima, do Peru, mas tem a confiança de que também consiga registrá-lo antes da partida com o Alviverde. “Jogadores como Thiago, que tem uma leitura muito boa da jogada, conhece bem os atalhos, vai saber como economizar. Vamos estar atentos a todos os detalhes para que ele não tenha nenhuma baixa. Ele ficar fora seria muito ruim para ele e para todos. A equipe vai encorpando, vamos ter o retorno de Manoel, do Lima, daqui a pouco Felipe (Melo) e Marcelo. Vamos ter duas estreias, provável que estejam à disposição também”, disse Mano.