Ídolo do Fluminense, Gum anuncia aposentadoria aos 38 anos

Agora ex-zagueiro estava sem clube desde dezembro e conta o que pesou no momento de decidir pendurar as chuteiras

Ídolo do Fluminense, o zagueiro Gum anunciou sua aposentadoria do futebol. Após seis meses sem clube, o jogador recebeu até propostas, mas não fechou com outro time desde sua saída do CRB, em dezembro de 2023.

“Foi uma decisão que não foi fácil porque a gente está há anos jogando futebol, o que a gente ama fazer, um sonho realizado e é difícil parar. Não só pra mim, pra todos os atletas, em todas as modalidades. É difícil parar, dizer aposentadoria”, disse Gum ao ‘ge’.

Gum contou que tomou a decisão após um período de férias com a família. Ele, aliás, explicou qual foi o ponte-chave que o motivou de fechar essa página na carreira.