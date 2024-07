Hulk atinge outra marca impressionante no Atlético: veja seus números

Camisa 7 chega ao seu 20º doblete, sendo dois gols anotados no mesmo jogo e também assume artilharia de 2024 com Paulinho

O atacante Hulk chega a mais uma marca impressionante no Atlético na temporada. Com os gols marcados na vitória sobre o Vasco da Gama, o jogador atinge o 20º doblete, sendo dois gols anotados no mesmo jogo.

Desse modo, além da marca pessoal, o camisa 7 se iguala na artilharia de 2024 com seu companheiro de equipe, Paulinho. Ambos marcaram em 13 oportunidades. Hulk também chegou ao seu gol de número 50 e 51 em campeonatos brasileiros, todos pelo Galo.

Hulk, aliás, foi essencial para a vitória do último domingo (21). Assim, o Atlético chegou aos 25 pontos, ocupando a décima colocação. Passou justamente o time carioca, adversário que superou na Arena MRV.