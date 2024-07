Gol ‘Monumental’ de Juninho completa 26 anos, e Vasco rememora

O Vasco, como faz todos os anos, celebrou o aniversário do marcante gol, tido por muitos como o mais importante da história do clube. Dessa forma, na postagem, o Cruz-Maltino exalta a cobrança de falta do Reizinho da Colina – como Juninho é alcunhado pelo torcedor, mostrando o lance com a narração de Luis Roberto, da Globo.

Na final, o Vasco se deparou com a surpresa Barcelona (EQU). Mas, com um elenco forte e vivendo momento espetacular, o time carioca venceu as duas partidas, sagrando-se campeão da Libertadores pela primeira vez.

Confira!