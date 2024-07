Fluminense encerra jejuns e volta a vencer fora de casa no Brasileirão

Depois de um longo período de 13 partidas, o Fluminense, enfim, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na Arena Pantanal, a equipe carioca bateu o Cuiabá por 1 a 0, com gol de Kauã Elias, pela 18ª rodada, e deixou a lanterna da competição. De quebra, o Tricolor quebrou alguns incômodos jejuns, que podem dar confiança na briga contra o rebaixamento.

Com a reestreia de Thiago Silva e a volta de Jhon Arias, o técnico Mano Menezes teve quase que a formação ideal e fez com que o time fosse mais sólido na defesa. Felipe Melo e Marcelo ainda seguem de fora do time, pois se recuperam de lesões, enquanto Ignácio e Kevin Serna não puderam estrear. Nonato, por sua vez, entrou no segundo tempo.