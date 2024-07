Fluminense corre para ter Ignácio e Serna contra o Palmeiras

Tricolor espera contar com mais dois reforços para duelo com o Alviverde na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã Crédito: Marcelo Caitano

Dos reforços do Fluminense para o segundo semestre, Thiago Silva e Nonato fizeram suas estreias na vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. No entanto, o clube carioca corre contra o tempo para regularizar mais dois nomes para o confronto com o Palmeiras, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro: Ignácio e Kevin Serna. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre eles, o registro do defensor tende a ser mais simples. Afinal, é brasileiro e já disputou a competição em outros momentos da carreira. Dessa forma, o Tricolor agiliza as questões burocráticas para que o nome do zagueiro apareça no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.