Flamengo avança negociação para comprar clube português

A ideia do Flamengo, inclusive, é ingressar no mercado europeu, gerar visibilidade e ter receita em outra moeda (neste caso, o Euro). Além disso, cria uma vitrine para alguns jogadores, especialmente os mais jovens em transição da base para o profissional.

“A gente está negociando com o Leixões, já estamos em processo avançado. É segunda divisão (de Portugal). Eles acabaram de levar o Werton, de forma independente. A gente está avançando, sim. Se formos mais adiante, vamos levar os detalhes para aprovação do Conselho (Deliberativo)”, disse Landim, em entrevista ao “Charla Podcast”.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, revelou que o Rubro-Negro tem negociações avançadas para adquirir o Leixões, de Portugal. De acordo com o mandatário, caso as conversas forem adiante, os detalhes vão para o Conselho Deliberativo do clube aprovar.

Há alguns meses, Flamengo e Leixões, aliás, intensificaram os contatos. André Castro, presidente da SAD (como é chamada a SAF em Portugal) do clube português, veio ao Rio de Janeiro. Ele participou de algumas reuniões com membros da alta cúpula do futebol rubro-negro e chegou a ir assistir a um jogo do time no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.

O Leixões, inclusive, acertou recentemente a contratação de dois atletas revelados pelo Rubro-Negro: Gabriel Noga; e Werton. Landim, no entanto, reitera que a ida dos jogadores não se mistura com as negociações para adquirir o clube português.