Filho revela namoro de Madonna com jogador jamaicano

O filho de Madonna, David Banda, abriu o coração em uma entrevista franca ao ‘The Sun’. Além de falar sobre suas condições financeiras após deixar a casa da mãe, aos 18 anos, o herdeiro também revelou que a cantora vive um novo romance.

Madonna estava solteira desde maio deste ano, período em que estava focada na ‘The Celebration Tour’ – que, inclusive, passou pelo Brasil. Segundo o ‘The Sun’, o relacionamento se desgastou justamente em razão do ritmo agitado da turnê. No entanto, de acordo com David Banda, a cantora agora vive um romance com o ex-jogador jamaicano Akeem Morris. O atleta atuava como lateral-direito e disputou a Us Open Cup com o Oyster Bay United.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

MADONNA VIVE NOVO RELACIONAMENTO

A fila não demorou a andar para Madonna. Em maio, o ‘The Sun’ revelou que a cantora havia terminado seu relacionamento com Josh Popper após meses sem contato direto. O ritmo da turnê pesou na decisão, mas, apesar disso, os dois mantém boa relação um com o outro. O ex-casal estava junto desde fevereiro de 2023.