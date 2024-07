Faixa de capitão e elogios de Mano: a reestreia de Thiago Silva pelo Fluminense

Foram longos 16 anos para que a torcida do Fluminense reencontrasse o ídolo Thiago Silva. Depois de uma carreira consolidada no futebol europeu, o “Monstro” está de volta e reestreou no triunfo por 1 a 0 sobre o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão. Assim, o time ganha confiança para uma possível arrancada no Brasileirão.

O camisa 3 deu mais qualidade e experiência a um setor que sofria desde o início da temporada. Com a saída de Nino, que acertou com o Zenit, da Rússia, a defesa tricolor jamais foi a mesma e também sucumbia diante das bolas aéreas. Em campo, o defensor teve uma boa atuação e deu sinais que pode corrigir os problemas do setor.