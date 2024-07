Esposa de Militão mantém tatuagem com nome do ex, Léo Pereira

Fãs notaram o nome do zagueiro do Flamengo na perna de Tainá Castro, que precisou privar os comentários da publicação após repercussão

“Militão, é melhor abrir os dois olhos com ela”, disse um internauta. Outros, no entanto, saíram em defesa de Tainá: “O corpo é dela, e ela decide o que fazer. Não cabe a nós julgar”, escreveu.

A tatuagem de Tainá Castro ficou evidente após uma publicação nas redes sociais. A influenciadora postou uma série de fotos com um vestido aberto na região das pernas e, em um dos registros, é possível notar a assinatura do ex-marido, Léo Pereira. Com a repercussão, os comentários do post foram limitados e outros excluídos.

O autógrafo de Léo Pereira, do Flamengo , ainda marca a pele de Tainá Castro. A atual esposa de Éder Militão se separou do zagueiro rubro-negro em setembro de 2023, mas não retirou a tatuagem que fez para o ex na perna esquerda. O detalhe, é claro, não passou despercebido e repercutiu nas redes sociais.

TATUAGEM DE LÉO PEREIRA

Léo Pereira também decidiu demonstrar seu amor por Karoline através de uma tatuagem – e vice-versa. O casal escolheu o dedo anelar, onde são colocados os anéis de compromisso, para gravar a inicial de seus nomes. Ele fez a letra K, enquanto ela fez o L.

LÉO PEREIRA X TAINÁ CASTRO

Tainá Castro se casou recentemente com Éder Militão, ex de Karoline Lima – atual namorada de Léo Pereira. Após trocar alianças com o jogador, a influenciadora começou a se mobilizar para deixar o Brasil e viver na Espanha junto ao zagueiro do Real Madrid. Essa mudança, no entanto, intensificou os problemas na relação com o atleta do Flamengo, com quem a influenciadora tem dois filhos.

Segundo o UOL, Léo Pereira não aprovou a mudança e enviou uma mensagem ‘desaforada’ para ex ao descobrir sua intenção de levar Helena, de quatro anos, e Matteo, de três, para viver na Espanha. Fontes revelaram que o jogador do Flamengo estava ”em choque” com a possibilidade e, inclusive, se referiu ao casamento de Tainá como um ”capricho”. Por fim, o zagueiro teria alegado que a ex não tem ocupação e, por isso, poderia se deslocar para visitar os filhos no Brasil.