Entrada dos reforços aumenta leque de opções de Paiva no Vasco

Philippe Coutinho, Emerson Rodríguez e Alex Teixeira entram no segundo tempo e devem fortalecer elenco cruz-maltino

Apesar da derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV, o Vasco contou com a entrada de três reforços no segundo tempo: Philippe Coutinho, Emerson Rodríguez e Alex Teixeira. Isso mostra que o técnico Rafael Paiva terá um leque maior de opções para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Com a abertura da janela de transferência, o Cruz-Maltino se reforçou em meio à melhor fase da equipe na competição nacional. Dentre as novidades, apenas Souza ainda não esteve em campo. Maior esperança da torcida, Coutinho ainda precisa adquirir ritmo de jogo e entrosamento, mas mostrou que tem qualidade para elevar o patamar da equipe.