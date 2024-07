Cruzeiro terá retornos e provável estreia para duelo contra o Juventude, no Mineirão

O Cruzeiro contará com retornos importantes para a partida contra o Juventude, na quarta-feira (24), pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O atacante Dinenno, Marlon e Walace foram liberados e estão à disposição do técnico Fernando Seabra.

Dinenno, aliás, estava fora do país desde que passou por uma operação no púbis, em maio. Por outro lado, Marlon, lateral-esquerdo, se recuperou de uma lesão no ombro direito sofrida no começo de julho. Contudo, o recém-contratado Walace estava aprimorando a forma física e será relacionado para o jogo e poderá fazer sua estreia pelo time celeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja mais: Cruzeiro entra com reclamação na CBF por gol anulado contra o Palmeiras