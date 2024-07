Cristaldo treina e pode ser reforço do Grêmio contra o Corinthians

Meia vinha sendo desfalque no Grêmio por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Por outro lado, Carballo está suspenso

O Grêmio contou com uma novidade na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (22). Afinal, o meia Cristaldo participou das atividades com bola e pode retornar ao time diante do Corinthians, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira (25), na Neo Química Arena. Os titulares que enfrentaram o Vitória, no último domingo, fizeram trabalho regenerativo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, Cristaldo apareceu nas imagens divulgadas pelo Imortal nas redes sociais. Ele vinha sendo um dos desfalques por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.