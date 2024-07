CBF divulga análise do VAR em Atlético x Vasco, mas ignora lances polêmicos

Entidade publicou em seu site oficial a análise de dois lances no duelo do último domingo (21), na Arena MRV

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (22), a análise da atuação do VAR no jogo entre Atlético-MG e Vasco, vencido pela equipe mineira por 2 a 0. O conteúdo, porém, só mostra dois lances da partida, ignorando momentos mais polêmicos do que os disponibilizados.

O primeiro lance destacado é o gol de Bernard, anulado pelo fato da bola ter saído de campo antes do atacante finalizar, em escanteio venenoso de Gustavo Scarpa. O outro lance é, então, de quando o lateral Paulo Henrique, do Vasco, tirou bola em cima da linha, também no primeiro tempo (veja a análise ao fim da matéria).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Foi bem? Análise da estreia de Coutinho pelo Vasco