CBF altera data e horário do jogo entre Atlético-GO e Botafogo

Em situação opostas na tabela, as duas equipes medirão forças pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

A CBF alterou a data e o horário do jogo entre Atlético-GO e Botafogo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, que seria no dia 4 de agosto às 16h, passou para o dia 3 (sábado), às 20h, no Antônio Accioly.

Segundo a CBF, a solicitação para a mudança de data foi do Grupo Globo, que precisou fazer ajustes na programação. A partida, porém segue no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.