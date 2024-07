Campeão pelo Palmeiras, Cristaldo retorna ao futebol brasileiro

São Bernardo anuncia atacante argentino como reforço para a Série C do Brasileiro; pelo Verdão, faturou a Copa do Brasil de 2015 Crédito: Jogada 10

Campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras na temporada de 2015, Jonathan Cristaldo está de volta ao futebol brasileiro. E mais uma vez vai defender um clube paulista. Nesta segunda-feira (22), o São Bernardo anunciou o centroavante como novo reforço. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O jogador de 35 anos estava no Independiente Petrolero, da Bolívia, e terá a missão de ajudar a equipe do ABC paulista na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, a Série C.