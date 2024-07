Botafogo pode bater recorde no Campeonato Brasileiro

Caso o time carioca balance as redes na partida contra o São Paulo, será o único time a fazer gol em todas as rodadas no 1° turno da competição

O Botafogo pode terminar o 1° turno do Campeonato Brasileiro com uma marca expressiva. Além, claro, do título simbólico e a melhor campanha nas primeiras 19 rodadas. O Alvinegro pode ser o único time que fez gol em todos os jogos nessa primeira parte da competição.

Para isso, o time carioca precisa marcar apenas um gol na partida contra o São Paulo, na quarta-feira (24), no Morumbis, pela 19° rodada da competição – a última deste 1° turno. Um dos destaques da equipe e principalmente no ataque nesta temporada, o atacante Júnior Santos pode ser desfalque para o confronto. Ele sofreu uma lesão no último jogo e passará por exames ainda nesta segunda-feira (22).

O time carioca balançou as redes 29 vezes em 18 partidas até aqui no campeonato. Dessa forma, é o segundo melhor ataque – atrás apenas do Flamengo, com 30 gols marcados. Logo, caso marque mais de um gol, e, dependendo também do resultado do jogo do rival, pode igualar esse número ou ultrapassar.