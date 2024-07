Yamal usa camisa do Santos e viraliza na internet

Atacante tirou foto com a camisa do Peixe em referência ao Neymar, o seu grande ídolo no futebol

Astro da Espanha na Eurocopa, o atacante Lamine Yamal viralizou na rede social ao surgir com a camisa do Santos. O modelo escolhido foi o manto de 2012, usado por Neymar, que é o grande ídolo do jogador espanhol. Como não poderia ser diferente, o garoto recebeu uma enxurrada de comentários dos torcedores santistas.

Aos 17 anos, o jogador vive um momento mágico em sua carreira. Com status de ídolo no Barça, ele foi muito bem com o seu país e viu o seu desempenho ser potencializado na disputa do torneio continental.