William condena arbitragem em revés do Cruzeiro: ‘Tivemos um gol mal anulado’

O Cruzeiro não conseguiu dar continuidade na sua sequência de três vitórias no Campeonato Brasileiro. Afinal, sofreu derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, neste sábado (20), em duelo pela 18ª rodada da competição, no Allianz Parque. Na partida, houve bastante reclamação da equipe mineira com a atuação da arbitragem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Principalmente pela interferência em um gol que garantia o empate para a Raposa. No começo do lance, Lucas Silva rouba a bola de Zé Rafael e recebe passe de Barreal para deixar tudo igual no placar, aos 45 minutos do primeiro tempo. Inicialmente, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda mandou o jogo seguir, mas depois de intervenção do VAR, anulou o gol por falta na origem da jogada.