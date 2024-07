Werton se despede do Flamengo e é anunciado pelo Leixões; veja valores

Revelado pelo Rubro-Negro, o Garoto do Ninho assinou com o clube português pelas próximas quatro temporadas

O Leixões, de Portugal, oficializou a contratação de Werton neste domingo (21) através das redes sociais. O clube da segunda divisão portuguesa aproveitou o bom relacionamento com o Flamengo para brincar no anúncio do novo reforço: “Do Ninho do Urubu para o Mar”.

Para contar com Werton em seu elenco, o Leixões precisou desembolsar um milhão de euros (R$ 6 milhões na cotação atual) por um vínculo até o fim de 2028. O Flamengo, clube formador do jogador, manteve 30% dos direitos econômicos do atleta no acordo.

LEIXÕES ANUNCIA WERTON

O anúncio de Werton em seu novo clube ocorreu às 19h (de Brasília), poucas horas após sua despedida do Flamengo. Na publicação, o jogador aparece vestido com o uniforme do Leixões já na foz do Rio Leça – cidade portuária de Portugal.