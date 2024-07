Viagem com affair e camisa do Neymar: Yamal curte férias após Eurocopa

Joia espanhola escolheu uma ilha paradisíaca como destino e os registros em comum com Alex Padilla chamaram atenção nas redes sociais

Após ostentar o ‘título’ de melhor jogador jovem da Eurocopa 2024, Lamine Yamal escolheu a ilha paradisíaca de Kos, na Grécia, para descansar. As férias estão a todo vapor e, inclusive, repercutindo bastante nas redes sociais. Isso porque, além de ter levado um pouco do Brasil na mala, a joia de 16 anos parece ter optado por uma viagem romântica.

Nos últimos dias, os rumores de um possível affair entre Yamal e Alexandra Padilla, famosa no TikTok, se intensificaram. Tudo começou quando fãs notaram semelhanças nos registros compartilhados pelo suposto casal durante o passeio pela ilha de Kos. No sábado, por exemplo, Lamine e Alex postaram fotos de um café da manhã na piscina e logo depois de um passeio de barco, com a mesma vista em ambos.

QUEM É ALEX PADILLA

Alexandra, conhecida como Alex Padilla em suas redes sociais, é estudante e também faz sucesso com vídeos no TikTok. Aliás, uma das duas contas que Yamal segue na plataforma é justamente a da jovem. Por lá, a influenciadora conta com mais de 1,5 milhão de seguidores e 3,8 milhões de curtidas.