Seleção Feminina treina em Bordeaux para as Olimpíadas de Paris

Equipe realiza atividades táticas e coletivas no Estádio Sainte Germaine de olho na estreia contra a Nigéria na próxima quinta-feira (25)

A Seleção Brasileira Feminina treinou neste domingo (21) em Bordeaux, em sua terceira atividade de campo desde que chegou à França, de olho nas Olimpíadas de Paris. O treino ocorreu no Estádio Sainte Germaine, um dos mais tradicionais da cidade, que recebe jogos de futebol e rugby.

Sob o comando do técnico Arthur Elias, a equipe fez um treino tático seguido de um coletivo. Além disso, todas as jogadoras convocadas participaram das atividades.

A estreia da Seleção nos Jogos Olímpicos será na quinta-feira (25), contra a Nigéria, em Bordeaux. Em seguida, as brasileiras enfrentam o Japão (28) e a Espanha (31), todas as partidas válidas pelo Grupo C da competição.