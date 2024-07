Seleção feminina emula disputa de pênaltis em treino

A Seleção Brasileira feminina ajusta os últimos detalhes antes de estrear na Olimpíada de Paris. No trabalho da comissão técnica, na França, está o treino de pênaltis, já visando a possibilidade da equipe definir o seu destino na marca da cal. Nos últimos três dias, aliás, o grupo aprimorou este quesito. A equipe trabalha nos Estádios de Stehelin, Chaban Delmas e Sainte Germaine, em Bordeaux.

Assim, o técnico Arthur Elias divide as jogadoras em dois grupos, com diferentes cores do colete. Elas, então, perfilam-se no centro do campo para efetuar cobranças de pênaltis. Em seguida, caminham lentamente até a grande área, antes do disparo. Uma concreta simulação de uma disputa de penalidades máximas, com todos os seus rituais e tensões.

As equipes incentivam batedoras e goleiras. A cada gol marcado, aplausos. Se uma jogadora perde a cobrança, as colegas a acolhem. Tudo, claro, sob a supervisão de Arthur Elias e de seus subordinados.