São Paulo negocia rescisão com James Rodríguez

Melhor jogador da Copa América, o meia James Rodríguez não se reapresentará no São Paulo. A diretoria do Tricolor e estafe do jogador estão avançados num acordo amigável de rescisão de contrato do meia, que ia até junho de 2025. A informação é do “ge”.

O jogador não jogará mais pelo São Paulo. Para conseguir sua liberação imediata, a tendência é que James abra mão de valores devidos ao clube. Entretanto, ainda não há detalhes de como ficará a situação financeira.

Foram poucas as sequências que o colombiano conseguiu manter ao longo de 2023 – já desconsiderando seu apagadíssimo 2024 -, mas, mesmo quando em condições de entrar em campo, a questão física sempre foi um incômodo.