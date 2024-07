Roger Machado projeta volta de Alan Patrick ao time do Internacional

Treinador do Colorado comemorou a chance de contar com o seu principal armador diante do Rosario Central

No último sábado (20), o técnico Roger Machado fez a sua estreia no comando do Internacional. Em jogo disputado no Nilton Santos, o Colorado foi superado por 1 a 0 pelo Botafogo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de estrear com o pé esquerdo, o comandante teve cinco desfalques (Bustos, Vitão, Fernando, Alan Patrick e Enner Valência), o que certamente influenciou no desempenho da equipe ao longo dos 90 minutos.