Paiva pede paciência com Coutinho e minimiza erro de Praxedes em derrota do Vasco

O Vasco perdeu para o Atlético-MG neste domingo, na Arena MRV. A derrota, aliás, encerra sequência de cinco partidas invictas, com quatro vitórias consecutivas. Depois do jogo, o técnico Rafael Paiva opinou que o time poderia ter feito um gol na segunda etapa, quando viu evolução do time. Além disso, ele logiou a entrada de Coutinho.

“Coutinho é um atleta e uma pessoa maravilhosa. Extremamente profissional, desde o primeiro dia se colocou à disposição para ajudar da melhor maneira. Ele respeitou todos os planos que colocamos para ele. Às vezes, na folga de outros atletas. Temos que ter paciência nessa readaptação. É muito talentoso, mas vai precisar de uma readaptação. Por enquanto tem sido tudo muito tranquilo, muito pelo profissionalismo dele. Tem sido muito prazeroso trabalhar com um jogador com essa história no futebol mundial, com nível de profissionalismo que ele tem. Tenho certeza que ele ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno”, afirmou o treinador do Vasco.

O técnico do Vasco também falou sobre o estado do gramado da Arena MRV, que influenciou no erro de Praxedes, no segundo gol.