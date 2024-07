Na estreia de Arezo e com gols de Soteldo e Reinaldo, Grêmio volta a vencer

Atacante faz jogo discreto, mas é dele a jogada do segundo gol do 2 a 0 sobre o Vitória. Gremistas ainda seguem no Z4

Na manhã deste domingo (21/7), no Centenário, em Caxias do Sul, o Grêmio recebeu o Vitória. Neste jogo pela 18ª rodada do Brasileirão, o time gremista não fez um bom jogo. Porém, diante de um adversário frágil e retrancado, conseguiu vencer, por 2 a 0. Os gols saíram na reta final, com Soteldo e Reinaldo, de pênalti. O atacante Arezo fez a sua estreia. Entrou no segundo tempo e fez ótima jogada, sofrendo o pênalti que gerou o segundo gol.

O Grêmio vai aos 14 pontos. Ainda não saiu do Z4 (18º, com 14 pontos), mas está apenas um atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, exatamente o Vitória.

Grêmio pressiona

O Grêmio foi superior diante de um rival fechado e que só deu o primeiro chute a gol (errado) aos 45. Mas os gremistas pecaram nos arremates. A melhor oportunidade rolou aos 38. Soteldo ganhou da marcação pela esquerda e cruzou para a chegada de Edenilson. De frente para o gol, o apoiador cabeceou fora. Antes, Carballo chutou para defesa de Arcanjo e o zagueiro Kannemann, em ida ao ataque, dividiu com o goleiro Arcanjo e o juiz deu pênalti. Mas voltou atrás. Porém, o defensor de machucou na jogada e saiu, aos 31 minutos. Nos acréscimos, Pavón quase marcou. Mas os gremistas, com 65% de posse e 8 a 1 nas finalizações, foram para o intervalo com 0 a 0 no placar.