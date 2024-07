Mano comemora 1ª vitória pelo Fluminense: ‘Melhora a confiança’

Depois de quase dois meses, o Fluminense voltou a vencer e ainda deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Após superar o Cuiabá, neste domingo, o técnico Mano Menezes conquistou sua primeira vitória no comando do Tricolor e também ressaltou o sabor após sequência negativa.

“O mais importante era voltar a vencer. Fazia muito tempo, e mais ainda vencer fora de casa. É sempre muito difícil vencer fora de casa, são jogos muitos duros. O Cuiabá é uma grande equipe, vem fazendo um grande campeonato. Não fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos melhorar depois do intervalo. A entrada do Alexsander deu uma saída de bola mais equilibrada que a gente não estava conseguindo ter. Por ser canhoto, mais vertical, fez uma passagem que nos desafogou”, disse antes de complementar.

“A saída do Sobral também mudou a característica de jogo do meio-campo (do Cuiabá). Depois do quarto jogo com a gente a equipe vencer ajuda muito a melhorar a confiança, é o que a vitória traz. Temos que retomar como retomamos. Isso influencia porque o torcedor vai confiante para quarta-feira, contra um grande adversário que é o Palmeiras. Não adianta ficar olhando para muito longe. Vamos com esse caminho. Mais ainda no dia do aniversário do clube, para comemorar com um pouco mais de leveza.