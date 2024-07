Juventude e São Paulo não saem do zero em Brasília

Gramado ruim no Mané Garrincha prejudica andamento da partida e equipes ficam no 0 a 0 nesta 18ª rodada do Brasileirão

Em uma partida sem grandes emoções, Juventude e São Paulo ficaram no empate sem gols neste domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão. Mesmo com o mando de campo do Juventude, a partida foi disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o gramado ruim prejudicou o andamento do jogo que marcou a estreia do técnico Jair Ventura no comando do Ju.

O tropeço do São Paulo custou uma posição no Campeonato Brasileiro. Isto porque o Tricolor chegou aos 31 pontos, mas acabou sendo ultrapassado pelo Fortaleza e caiu para o quinto lugar, fora do G-4. Mas, a diferença para o líder Botafogo é de oito pontos.

Por outro lado, o Juventude chegou ao segundo empate consecutivo e segue na 12ª posição. O clube chegou aos 21 pontos e se manteve na zona de classificação para a próxima edição da Sul-Americana. Ao mesmo tempo, a vantagem para o Vitória, primeiro na zona do rebaixamento, é de seis pontos.