Jogador do Huracán sofre entrada criminosa em clássico na Argentina

No vestiário, atacante do Huracán indica ferimentos na perna, após chegada atrasada de zagueiro do San Lorenzo no Campeonato Argentino

O duelo era válido pela sexta rodada da segunda fase da liga local e ocorreu na casa do San Lorenzo, o Gasómetro. O episódio impactante é oriundo de um lance no segundo tempo, em que o zagueiro do time mandante, Gastón Campo. Ele chegou atrasado no lance e, com as travas da chuteira, machucou a perna de Walter Mazzantti. A jogada causou indignação na torcida e jogadores do Huracán. Isso porque o árbitro do jogo, Nicolás Ramírez, não identificou a falta ou até mesmo advertiu o defensor do San Lorenzo.

Os clássicos na Argentina costumam ser cercados de rivalidade, o embate entre Huracán e San Lorenzo é um dos principais exemplos deste cenário. As equipes se enfrentaram, neste sábado (20), pelo Campeonato Argentino e houve vontade abusiva dos dois lados. Afinal, o atacante do Globo, Walter Mazzantti, sofreu entrada criminosa na etapa complementar. Após o jogo, o atleta registrou ferimentos na perna, que incluíam cortes, arranhões repletos de sangue.

Situação das equipes na liga da Argentina

Além disso, Campi, que foi responsável pela entrada criminosa também foi o autor do primeiro gol do clássico. O defensor colocou os donos da casa em vantagem no placar ainda na primeira etapa. A bola sobrou depois de cobrança de escanteio e ele marcou. Posteriormente, os visitantes chegaram ao empate ainda na etapa inicial, com o meio-campista Williams Alarcón. Com o resultado, o Huracán deu a continuidade na sua invencibilidade de dez jogos, levando em consideração a Copa da Liga Argentina, o torneio mata-mata que abrange também outras divisões do país, bem como a competição por pontos corridos. Neste último caso, o Globo é o primeiro colocado, com 14 pontos, sendo quatro vitórias e dois empates.

Em contrapartida, o San Lorenzo alcançou a sua segunda partida sem um resultado positivo no Campeonato Argentino. Mesmo com o torneio ainda no início, o cenário causa receio, pois são apenas dois pontos em cinco partidas. Tanto que a equipe está na 27ª colocação, uma acima da colocação que promove o rebaixamento.