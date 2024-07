Fortaleza vence Atlético-GO e mantém invencibilidade como mandante no Brasileirão

Ninguém para o Fortaleza na Arena Castelão! A equipe de Vojvoda venceu o Atlético-GO por 3 a 1 na noite deste domingo (21) e manteve a invencibilidade como mandante no Brasileirão 2024, com sete vitórias e três empates em 10 jogos. A última derrota do Tricolor em casa aconteceu no dia 23 de março, pela Copa do Nordeste.

Com a vitória, o Fortaleza ultrapassou o São Paulo e entrou no G4 do Brasileirão, com 32 pontos – sete a menos em relação ao Botafogo. O Atlético-GO, em contrapartida, não vence há oito jogos e permanece afundado na zona de rebaixamento, com 11 pontos. O Dragão só está na frente do Fluminense, que soma nove.

PRIMEIRO TEMPO

O Fortaleza dominou as ações em boa parte do primeiro tempo e abriu o placar aos 22 minutos, com Pocchettino, de cabeça. Inclusive, o meia já havia marcado da mesma forma em outras duas oportunidades desde que chegou ao Tricolor. Os donos da casa ainda tiveram outras oportunidades de ampliar o placar, mas tomaram empate pouco antes do intervalo.