Fluminense bate o Cuiabá e volta a vencer no Brasileiro em reestreia de Thiago Silva

No aniversário de 122 anos, Tricolor bate o Dourado por 1 a 0, com gol de Kauã Elias, e deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro

No aniversário de 122 anos, o Fluminense e sua torcida ganharam um presente importante. Na noite deste domingo, o Tricolor bateu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após 13 jogos. Além disso, o ídolo Thiago Silva fez sua reestreia pelo clube junto a Nonato. O gol foi marcado por Kauã Elias no segundo segundo tempo que marcou o gol salvador no empate com o Criciúma.

Com o resultado, o Fluminense deixa a lanterna e fica na 19ª posição, com 11 pontos. O Cuiabá, por sua vez, fica na 16ª colocação, com 17 pontos. Agora, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado, por sua vez, só volta a campo no domingo contra o Athletico, também na Arena Pantanal.

Lentidão do Flu

Com presença de Thiago Silva e volta de Arias, o Fluminense não teve um bom primeiro tempo na Arena Pantanal. A equipe teve dificuldades para criar situações de gols. Muito lento na saída de bola. O Flu, aliás, teve apenas duas chances claras de balançar as redes com Ganso e Samuel Xavier. Muito pouco para quem está na lantera. Do outro lado, o Cuiabá chegou com cruzamentos e tentou aproveitar erros do Tricolor, mas também sem tanta qualidade. Depois dos 30, o Dourado chegou com mais perigo e buscou lançamentos para Pitta, porém sem sucesso.