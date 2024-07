Em jogo eletrizante, Goiás vence o Guarani de virada no Brinco de Ouro

O Goiás chegou a 24 pontos com a vitória e agora ocupa a sétima colocação na tabela de classificação, com cinco pontos de diferença para o líder Santos . O Guarani, por sua vez, se mantém na lanterna do Brasileirão com sete pontos somados de 48 possíveis.

Um jogo de tirar o fôlego! Assim se descreve a vitória de virada do Goiás sobre o Guarani, por 3 a 2, no Brinco de Ouro, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. O Esmeraldino atuou em desvantagem numérica por praticamente toda partida e só garantiu o sétimo triunfo desta edição nos acréscimos.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo dava indícios que fugiria do habitual antes mesmo do primeiro minuto. Isso porque Rildo, atacante esmeraldino, acertou Léo Santos por cima e acabou expulso direto após a análise do VAR. Com um a mais desde o início da partida, o Guarani fez o que se esperava dele e dominou amplamente as ações da partida.

A pressão do mandante, no entanto, só surtiu efeito aos 30 minutos com Caio Dantas. O atacante aproveitou um dos poucos rebotes oferecidos por Tadeu, que brilhou em outras três oportunidades, e abriu o marcador no Brinco de Ouro. Mesmo com dificuldades, o Goiás não se deu por vencido e buscou o empate aos 44, com Nathan Melo de cabeça.

SEGUNDO TEMPO

O Esmeraldino voltou com outra postura para etapa final, mas ainda contava com tarde inspirada de Tadeu para seguir vivo na partida. O goleiro, porém, não conseguiu evitar o gol de Matheus Salustiano, aos 28′. O zagueiro aproveitou a sobra do escanteio para finalizar de esquerda como se fosse atacante e colocar o Bugre novamente em vantagem.