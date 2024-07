De Bruyne aceita proposta para atuar no Al-Ittihad

De Bruyne concordou com a proposta milionária do clube árabe e agora fica no aguardo da sua liberação junto ao Manchester City

Fim da linha para Kevin De Bruyne no Manchester City. De acordo com as informações do Daily Mail, o meio-campista aceitou a oferta do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Agora, o jogador fica no aguardo do acerto entre as duas equipes.

Como não poderia ser diferente, a notícia caiu como uma bomba dentro do clube inglês, pois De Bruyne é uma referência da equipe e peça fundamental no esquema de Pep Guardiola.