Cuiabá x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Na parte inferior da tabela, Cuiabá e Fluminense se enfrentam na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Cuiabá e Fluminense se enfrentam neste domingo (21), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Centro-Oeste tenta se afastar da zona do rebaixamento, na 15ª colocação, enquanto o Tricolor carioca tenta sair de seu calvário e iniciar a caminhada para deixar a lanterna. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde assistir

O Premiere (pay per view) transmite o jogo entre Cuiabá e Fluminense, pelo Brasileirão.



Cuiabá e Fluminense se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão – Foto: Arte/Jogada 10 Como chega o Cuiabá O técnico Petit deve voltar a escalar os titulares diante do Fluminense. A equipe vem de um empate em 1 a 1 com o Palestino, no Chile, pelos playoffs da Sul-Americana, com um time misto. Agora, sem desfalques por lesão ou suspensão, o treinador tem força máxima à disposição. O lateral Matheus Alexandre está recuperado de lesão na coxa esquerda e pode voltar à equipe titular. Jonathan Cafú e Marllon, que foram poupados no último jogo, devem começar entre os 11 iniciais.