Cuiabá x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Na lanterna do Brasileiro, Tricolor do Rio tenta iniciar a reação. Mas os cuiabanos estão em recuperação e querem vencer mais uma

Cuiabá e Fluminense se enfrentam neste domingo (21), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Centro-Oeste tenta se afastar ainda mais da zona do rebaixamento, na 15ª colocação, enquanto o Tricolor carioca tenta iniciar a reação para deixar a lanterna. Este jogo tem a cobertuta das Voz do Esporte. A transmsissão começa a partir das 18h30 e terá Ricardo Froede na narração.

Além de Ricardo Froede na narração, a cobertura da Voz do Esporte, a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Vinícius Nazza nos comentários e Lucas Abdalla na narração. Assim, não deixe de clicar acima, a partir das 18h30, para acompanhar este duelo que fecha a 18ª rodada do Brasileirão.