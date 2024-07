Cruzeiro ainda tem alta pendência financeira com ex-atacante. Saiba quem é e valores

O Cruzeiro luta para se organizar em campo. Todavia, outra batalha é ter as finanças em dia e tudo bem trabalhado. A nova SAF comandada por Pedro Lourenço, a propósito, tem mais uma conta para arcar.

Isso porque o ex-atacante Gilberto representa dor de cabeça para a diretoria da Raposa. Após seis meses do fim do vínculo do jogador com o time celeste, o clube ainda precisa pagar R$ 4,5 milhões a pagar na rescisão de contrato.