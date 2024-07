Coronado não viaja para enfrentar Bahia e vira ‘dor de cabeça’ no Corinthians

Meio-campista não foi visto com o restante do grupo na chegada ao hotel, em Salvador; Timão encara Esquadrão neste domingo, na Fonte Nova

Igor Coronado não viajou com a delegação do Corinthians para o jogo diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Na chegada alvinegra ao hotel, em Salvador, o meio-campista não foi visto com o restante do elenco. O clube, aliás, não deu informações sobre o motivo da ausência do camisa 77.

Contudo, a tendência é a de que ocorra uma manifestação pelo lado corintiano logo após a divulgação da escalação, na hora que antecede o duelo.

Desde sua chegada ao Parque São Jorge, em fevereiro deste ano, Coronado enfrenta problemas físicos. Nestes cinco meses, o jogador já precisou superar lesão no reto femoral da coxa direita, dengue e problema no quadril direito.