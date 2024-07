Corinthians vence o Bahia, fora, e sai da zona de rebaixamento

Timão faz ótimo primeiro tempo, sai na frente com gol de Romero e sustenta o 1 a 0 levando pressão no fim, mas merecendo o resultado

O Corinthians conseguiu ótimo resultado neste domingo (21/7). Afinal, foi até a Arena Fonte Nova, em Salvador, e venceu o forte Bahia por 1 a 0, gol de Romero no primeiro tempo. Valeu muito para o seu torcedor ver um time encaixado, com bom sistema defensivo que tinha três zagueiros e um volante preso e os jogadores cientes do que faziam em campo. Mesmo levando pressão, conseguiu evitar a maioria dos ataques e mereceu o triunfo. Destaques para a segurança do goleiro Hugo Souza e do zagueiro (estreante) André Ramalho, além do eficaz papel de Garro no meio de campo.

Com a vitória, o Corinthians foi aos 18 pontos e enfim, saiu da zona de rebaixamento, colocando o Vitória (que perdeu neste domingo para o Grêmio) em seu lugar no Z4. Já o Bahia perdeu a chance de se aproximar do trio da frente, já que parou nos 30 pontos e vê Botafogo (líder com 39 pontos), Palmeiras (36) e Flamengo (34 e menos um jogo) mais longe.

Ótimo primeiro tempo do Corinthians

Após levar pressão inicial do Bahia durante dez minutos, o Corinthians encaixou o seu jogo, com o trio de zagueiros passando a vencer as disputas na área e contando com bom auxílio do meio de campo. Assim, o time paulista começou a gostar do jogo, atuando pela esquerda com Garro fazendo trabalho eficaz na distribuição do jogo. Yuri Alberto, que começou anulado pela marcação, passou a sair da área e a aparecer mais, rondando a área baiana.