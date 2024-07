Clube árabe manifesta o interesse em Ederson

O Manchester City está com o sinal de alerta ligado. O goleiro Ederson, uma das referências do elenco, está na mira do futebol árabe. O grande interessado é o Al-Ittihad, de acordo com as informações do jornalista Fabrizio Romano.

Inicialmente, o Al-Nassr foi o principal interessado, mas as negociações não fluíram. Agora, com um novo pretendente, fica a expectativa para saber qual será o desfecho.