Bruno Henrique analisa estreia de Roger Machado no Internacional

Volante do Colorado comenta momento ruim da equipe, que chegou a cinco jogos sem vitória no Brasileirão

A estreia do técnico Roger Machado não aconteceu da forma que o torcedor do Inter gostaria. Após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no último sábado (20), no Estádio Nilton Santos, o Colorado chegou a cinco jogos sem vitória no Brasileirão. Dessa maneira, o volante Bruno Henrique lamentou o resultado no Rio de Janeiro e comentou sobre o momento da equipe.

“Acho que fizemos um bom segundo tempo. A gente vem de um momento ruim. A gente já vem de alguns jogos sem conseguir a vitória, então é claro que essa derrota pesa bastante”, comentou Bruno Henrique.

Além disso, o volante do Inter também analisou o início de trabalho do técnico Roger Machado no Colorado.