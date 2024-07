Barreto explica atitude em pênalti do Flamengo: ‘Lance bizarro’

Jogador do Criciúma deu a sua versão sobre o pênalti cometido contra o Flamengo no Mané Garrincha

No último sábado (20), o volante Barreto foi o vilão do revés do Criciúma diante do Flamengo. Na etapa final, quando o duelo estava empatado por 1 a 1, o jogador chutou uma bola para desarmar Everton Cebolinha e originou o pênalti que deu a vitória ao adversário, no Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua explicação, Barreto afirma que tomou a atitude para mostrar ao árbitro que havia duas bolas em campo. Porém, admitiu que o erro infantil custou caro.