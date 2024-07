Atlético acaba com sequência de vitórias do Vasco: 2 a 0

O Atlético-MG derrotou o Vasco por 2 a 0 neste domingo (21), na Arena do Galo, em Belo Horizonte, em jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram ambos de Hulk, no primeiro tempo. Com o resultado, em resumo, o Galo chegou aos 25 pontos e passou para a parte de cima da tabela. Já o Vasco, que teve a estreia de Phillipe Coutinho, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez, permaneceu com 23 e, portanto, deve perder posições.

O Atlético volta a campo no próximo domingo (28), novamente na Arena, diante do Corinthians. Na mesma data, por fim, o Vasco vai ao sul do país enfrentar o Grêmio.

Atlético abre vantagem no primeiro tempo

Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Vasco até ensaiou algum domínio nos primeiros minutos. Mas parou por aí. Antes dos 10, o Atlético tomou o jogo para si e não deixou mais o adversário sequer armar uma jogada de perigo. Este, por sua vez, até marcou bem o Galo em diversas oportunidades, mas esteve irreconhecível com a bola nos pés em relação aos jogos anteriores.