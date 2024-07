Alexandre Mattos critica árbitro após derrota do Cruzeiro e alfineta Textor

A noite do último sábado (20) terminou de forma indigesta para o Cruzeiro. No Allianz Parque, o Palmeiras levou a melhor por 2 a 0 e, como virou rotina no Brasil, a arbitragem foi personagem no jogo ao anular um gol da Raposa. Alexandre Mattos, CEO do clube mineiro, usou os microfones para reclamar e contar sobre a sua conversa com o árbitro logo depois do jogo.

O lance que irritou o dirigente ocorreu aos 48 minutos da etapa final. Lucas Silva desarmou Zé Rafael e o Cruzeiro ligou um contra-ataque, que terminou com o seu capitão concluindo para deixar tudo igual. Porém, ao revisar o lance no VAR, Davi de Oliveira Lacerda anulou o gol.