Abel exalta Palmeiras e crê em disputa de título acirrada: ‘Ano mais apertado’

Assim, o comandante utilizou a Raposa, oponente do embate pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro como um exemplo deste cenário.

O Palmeiras deu uma resposta rápida no Campeonato Brasileiro, com a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro , neste sábado (20), no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira avaliou a atuação como positiva de um modo geral. Mesmo assim, o português acredita que o rendimento do adversário é um indício de forte concorrência pelo título. Principalmente pelas contratações que os outros clubes brasileiros realizaram nesta janela.

Ele ainda mostrou gratidão ao apoio do torcedor. Principalmente depois da derrota no confronto direto com o Botafogo pelo título.

“Dar os parabéns ao nosso torcedor, agradeço a todo o apoio e o esforço extra que nossa equipe teve que fazer. Não é justo, mas é o que é”, agradeceu.

Palmeiras desperdiçou oportunidades claras

Ainda de acordo com a opinião do treinador, o Alviverde não soube ser letal. Afinal, se Flaco López tivesse aproveitado a chance de marcar que teve logo no início do jogo, o triunfo da equipe poderia ser melhor administrado.

“No segundo tempo, tivemos que sofrer, mas não posso deixar de dizer que não podemos falhar na primeira oportunidade como tivemos. É a mesma coisa de levar um frango. Acho que (o López) fez os mais difíceis e falhou os mais fáceis. Poderíamos ter controlado a segunda parte e feito mais um”, finalizou.

Com a vitória, o Verdão alcançou os 36 pontos e reassumiu a segunda colocação, com uma desvantagem de apenas três pontos pro líder, o Botafogo. A propósito, o Palmeiras volta aos gramados na próxima quarta-feira (24), quando enfrenta o Fluminense, às 21h30, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

