Yoro estreia, e Manchester United vence amistoso de pré-temporada

O Manchester United venceu o primeiro amistoso de pré-temporada 2024/25. Afinal, com a ajuda de reforços e alguns novatos, os Red Devils bateram o Rangers, na Escócia, por 2 a 0. A partida marcou a estreia do zagueiro Yoro, recém-contratado junto ao Lille, da França, e o retorno de Jadon Sancho, que estava emprestado ao Borussia Dortmund.

Os gols do confronto foram marcados por Diallo, aos 39 do primeiro tempo, e Hugill, aos 25 da etapa final. Yoro foi titular do Manchester United e recebeu muitos elogios pela sua atuação, sob olhares do técnico Erik ten Hag.

Quem também estava no foco foi Sancho, que foi finalista da última Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund. Dessa maneira, a expectativa é que o jogador ganhe chance nos Red Devils nesta temporada, após problema de relacionamento com o treinador. Ele também foi titular e atuou nos primeiros 45 minutos.